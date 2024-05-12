Красногорівка. ЗСУ: Відрізали окупантів на вогнетривкому заводі – вони без БК та підтримки

Загалом за день було 10 штурмів на напрямку

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Красногорівці Донецької області росіяни заховалися у залишках вогнетривкого заводу, вони відрізані від постачання боєкомплекту та підтримки бронетехніки. Місто контролюється захисниками 59 окремої механізованої бригади, повідомив у коментарі LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Місто контролюється нашими військовослужбовцями 59 ОМБр. Була спроба ворожої групи вчергове прорватися на сході міста, частково вони забігли у Красногорівський вогнетривкий завод, заховалися на території залишків підприємства і перебувають відрізані від "благ цивілізації", тобто від постачання БК, підтримки бронетехніки", – заявив він.

За словами військового, захисники "повністю відрізали логістичні шляхи" загарбникам, контролюють ситуацію – під українським контролем дорога та підходи до заводу.

ЗСУ стримують просування окупантів углиб Красногорівки, місто повністю під контролем України, акцентував Волошин.

Загалом за добу на напрямку Невельського, Красногорівки та Нетайловового захисники знищили 35 окупантів й автотягач, а 42 військових РФ отримали поранення, повідомив речник.

За його даними, впродовж дня росіяни здійснили 200 артилерійських і мінометних обстрілів позицій українських захисників, провели 10 штурмових дій, тричі вдарили авіацією та тричі дронами по місту.

Окрім цього, загарбники здійснили 92 скиди боєприпасів з безпілотників по Красногорівці та околицях, повідомив військовий.

Карта: Deepstate

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25 квітня російські пропагандисти заявили, що нібито захопили Красногорівський вогнетривкий завод. У ЗСУ повідомили, що знищили окупантів, які розгорнули прапор РФ.

5 травня загарбники знову повідомили, що "захопили" опорний пункт на заводі в центрі Красногорівки. Волошин спростував, заявивши, що окупанти на заводі перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

9 травня речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці.

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