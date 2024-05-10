Харківщина. Спецпризначенці Нацгвардії знищили БМП з десантом і близько відділення росіян – фото
На Харківському напрямку спецпризначенці з Центру "ОМЕГА" Національної гвардії знищили російську бойову машину піхоти з десантом, а також ліквідували близько одного відділення окупантів. Про це LIGA.net повідомили в НГУ.
"Росіяни активізували свої дії на Харківщині. Деякі штурмові групи пробували прорватись на півночі області", – повідомили у відомстві.
Бійці Другого окремого загону Центру спецпризначення "ОМЕГА" знищили БМП росіян з десантом, а також біля відділення особового складу загарбників, повідомили в НГУ.
Раніше відповідне фото з'явилося в українських Telegram-каналах, у Нацгвардії підтвердили LIGA.net автентичність світлини:
Раніше у Міністерстві оборони повідомили, що близько 5:00 російські загарбники здійснили спробу прорвати українську лінію оборони на Вовчанському напрямку під прикриттям бронетехніки – наразі ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.
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- Сьогодні голова Харківської обладміністрації написав, що росіяни здійснили безрезультатні спроби прорвати кордон диверсійно-розвідувальними групами, також посилили обстріли. Посадовець наголосив, що російське угруповання не становить загрози для Харкова, його вистачає лише на провокації на півночі.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що інформація про ситуацію на прикордонні Харківщини уточнюється. Президент Зеленський зазначив, окупанти розпочали нову хвилю контрнаступу на Харківському напрямку.
- Очільник військової адміністрації Вовчанська повідомив, що з міста та навколишніх населених пунктів відбувається евакуація населення через російські обстріли.
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