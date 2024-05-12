Красногоровка. ВСУ: Отрезали оккупантов на огнеупорном заводе – они без БК и поддержки

Всего за день было 10 штурмов на направлении

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Красногоровке Донецкой области россияне укрылись в остатках огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59 отдельной механизированной бригады, сообщил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Город контролируется нашими военнослужащими 59 ОМБр. Была попытка вражеской группы в очередной раз прорваться на востоке города, частично они забежали на Красногоровский огнеупорный завод, спрятались на территории остатков предприятия и находятся отрезанніми от "благ цивилизации", то есть от поставок БК, поддержки бронетехники", – заявил он.

По словам военного, защитники "полностью отрезали логистические пути" захватчикам, контролируют ситуацию – под украинским контролем дорога и подходы к заводу.

ВСУ сдерживают продвижение оккупантов вглубь Красногоровки, город полностью под контролем Украины, акцентировал Волошин.

Всего за сутки на направлении Невельского, Красногоровки и Нетайлово защитники уничтожили 35 оккупантов и автотягач, а 42 военных РФ получили ранения, сообщил спикер.

По его данным, в течение дня россияне совершили 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, провели 10 штурмовых действий, трижды ударили авиацией и трижды дронами по городу.

Кроме того, захватчики совершили 92 сброса боеприпасов с беспилотников по Красногоровке и окрестностям, сообщил военный.

Карта: Deepstate

Читайте также: Глава Донецкой ОВА: Если Россия захватит Часов Яр, она будет продвигаться вглубь Украины

25 апреля российские пропагандисты заявили, что якобы захватили Красногоровский огнеупорный завод. В ВСУ сообщили, что уничтожили оккупантов, развернувших флаг РФ.

5 мая захватчики вновь сообщили, что "захватили" опорный пункт на заводе в центре Красногоровки. Волошин опроверг, заявив, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем ВСУ.

9 мая спикер ОСГВ "Хортица" сообщил, что оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике.

Читайте также: Харьковская область. Спецназ Нацгвардии уничтожил БМП с десантом и до отделения россиян – фото