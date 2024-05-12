Красногоровка. ВСУ: Отрезали оккупантов на огнеупорном заводе – они без БК и поддержки
В Красногоровке Донецкой области россияне укрылись в остатках огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59 отдельной механизированной бригады, сообщил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
"Город контролируется нашими военнослужащими 59 ОМБр. Была попытка вражеской группы в очередной раз прорваться на востоке города, частично они забежали на Красногоровский огнеупорный завод, спрятались на территории остатков предприятия и находятся отрезанніми от "благ цивилизации", то есть от поставок БК, поддержки бронетехники", – заявил он.
По словам военного, защитники "полностью отрезали логистические пути" захватчикам, контролируют ситуацию – под украинским контролем дорога и подходы к заводу.
ВСУ сдерживают продвижение оккупантов вглубь Красногоровки, город полностью под контролем Украины, акцентировал Волошин.
Всего за сутки на направлении Невельского, Красногоровки и Нетайлово защитники уничтожили 35 оккупантов и автотягач, а 42 военных РФ получили ранения, сообщил спикер.
По его данным, в течение дня россияне совершили 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, провели 10 штурмовых действий, трижды ударили авиацией и трижды дронами по городу.
Кроме того, захватчики совершили 92 сброса боеприпасов с беспилотников по Красногоровке и окрестностям, сообщил военный.
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- 25 апреля российские пропагандисты заявили, что якобы захватили Красногоровский огнеупорный завод. В ВСУ сообщили, что уничтожили оккупантов, развернувших флаг РФ.
- 5 мая захватчики вновь сообщили, что "захватили" опорный пункт на заводе в центре Красногоровки. Волошин опроверг, заявив, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем ВСУ.
- 9 мая спикер ОСГВ "Хортица" сообщил, что оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике.
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