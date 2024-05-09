Спикер ВСУ: Силы обороны не дают россиянам зайти в Красногоровку

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки Донецкой области на бронетехнике. Такую уточненную информацию на 9 мая предоставил LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Время от времени враг одиночными группами пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки и попытки врага зайти в город", – рассказал он.

Часть тех групп, которые прорвались в огнеупорный завод в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать, добавил он. А оставшиеся находятся в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники.

"Наши воины отрезали им логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу. Защитники сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем", – заявил спикер ОСУВ "Хортица".

Ранее офицер 59 ОМБр Сергей Цехоцкий сообщил, что Красногоровка в Донецкой области находится под полным контролем украинских военных, никаких "серых зон" там нет.

22 апреля 2024 года Минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы полностью захватили населенный пункт Новомихайловка вблизи Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские войска все еще контролируют 15-20% населенного пункта, а также имеют огневой контроль над территорией, захваченной россиянами.

25 апреля россияне уже "захватывали" Красногоровский огнеупорный завод, публикуя видео с установкой триколора на территории здания. Впоследствии в ВСУ сообщили, что уничтожили оккупанта, развернувшего флаг РФ.

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