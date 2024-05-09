Сили оборони не дають росіянам зайти у Красногорівку: речник ЗСУ надав уточнену інформацію

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки Донецької області на бронетехніці. Таку уточнену інформацію на 9 травня надав LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Час від часу ворог поодинокими групами намагається штурмувати східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби і намагання ворога зайти у місто", – розповів він.

Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати, додав він. А ті, хто залишилися, перебувають у "складному становищі", оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки.

"Наші воїни відрізали їм логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу. Захисники стримують просування противника вглиб міста, ситуація знаходиться під контролем", – заявив речник ОСУВ "Хортиця".

Раніше офіцер 59 ОМБр Сергій Цехоцький повідомив, що Красногорівка у Донецькій області перебуває під повним контролем українських військових, жодних "сірих зон" там немає.

22 квітня 2024 року Міноборони РФ заявило, що окупанти нібито повністю захопили населений пункт Новомихайлівка поблизу Мар’їнки. У ЗСУ спростували – українські війська все ще контролюють 15-20% населеного пункту, а також мають вогневий контроль над територією, захопленою росіянами.

25 квітня росіяни вже "захоплювали" Красногорівський вогнетривкий завод, публікуючи відео зі встановленням триколора на території будівлі. Згодом у ЗСУ повідомили, що знищили окупанта, який розгорнув прапор РФ.

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