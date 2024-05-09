Офіцер 59 ОМБр: Красногорівка під повним контролем Сил оборони, "сірих зон" немає

Сергій Цехоцький заявив, що група російських окупантів забігла на завод на сході Красногорівки, але ЗСУ оперативно її вибили

Фото: Генштаб ЗСУ

Красногорівка у Донецькій області перебуває під повним контролем українських військових, жодних "сірих зон" там немає. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив офіцер 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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"Вчора вже по всіх російських пабліках кричали, що Красногорівка захоплена тощо. Жодної "сірої зони", Красногорівка – під нашим контролем. Єдине – їхня група забігла на завод на сході цього населеного пункту. Але ми дуже вміло, оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу", – заявив він.

Ще 5 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив LIGA.net, що "хоча ворожа російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилася та вивішала своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав".

За його словами, окупанти, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, перебувають зараз у "складному становищі", оскільки практично позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки.

Карта: DeepState

22 квітня 2024 року Міноборони РФ заявило, що окупанти нібито повністю захопили населений пункт Новомихайлівка поблизу Мар’їнки. У ЗСУ спростували – українські війська все ще контролюють 15-20% населеного пункту, а також мають вогневий контроль над територією, захопленою росіянами.

25 квітня росіяни вже "захоплювали" Красногорівський вогнетривкий завод, публікуючи відео зі встановленням триколора на території будівлі. Згодом у ЗСУ повідомили, що знищили окупанта, який розгорнув прапор РФ.

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