Офицер 59 ОМБр: Красногоровка под полным контролем Сил обороны, "серых зон" нет

Сергей Цехоцкий заявил, что группа российских окупантов забежала на завод на востоке Красногоровки, но ВСУ оперативно ее выбили

Фото: Генштаб ВСУ

Красногоровка в Донецкой области находится под полным контролем украинских военных, никаких "серых зон" там нет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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"Вчера уже по всем российским пабликам кричали, что Красногоровка захвачена и так далее. Никакой "серой зоны", Красногоровка – под нашим контролем. Единственное – их группа забежала на завод на востоке этого населенного пункта. Но мы очень умело, оперативно отреагировали, отрезали логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу", – заявил он.

Еще 5 мая представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил LIGA.net, что "хотя враждебная российская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в город и где-то закрепилась и вывесила свое трехцветное тряпье, но никаких территориальных успехов за последние дни враг не имел.

По его словам, оккупанты, прорвавшиеся штурмовыми группами в Красногоровку, находятся сейчас в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержкой бронетехники.

Карта: DeepState

22 апреля 2024 года Минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы полностью захватили населенный пункт Новомихайловка вблизи Марьинки. В ВСУ опровергли – украинские войска все еще контролируют 15-20% населенного пункта, а также имеют огневой контроль над территорией, захваченной россиянами.

25 апреля россияне уже "захватывали" Красногоровский огнеупорный завод, публикуя видео с установкой триколора на территории здания. Впоследствии в ВСУ сообщили, что уничтожили оккупанта, развернувшего флаг РФ.

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