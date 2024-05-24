Ідуть жорсткі бої на Курахівському та Покровському напрямках на Донеччині – речник ЗСУ

За даними речника ЗСУ Волошина, на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менші

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Зараз найбільш інтенсивні та жорсткі бої на Донеччині тривають на двох напрямках: Покровському й Курахівському. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про наступальні дії російської армії в напрямку Красногорівки.

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"Не слід на тлі прикутої уваги до ситуації на півночі Харківської області забувати про ситуацію на Донеччині", – заявив Волошин.

Він зазначив, що на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менші.

"На лінії фронту в одних районах противник має частковий успіх, в інших – захисники оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", – розповів він.

Речник зазначив, що російська армія не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції українських захисників, використовуючи артилерію, танки й безпілотники різних типів. Також, за його даними, ворог застосовує авіацію для нанесення авіаударів по цивільній інфраструктурі та забудовах.

"Мета ворожої армії незмінна – вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей. Наші захисники ведуть активні операції, завдають значних втрат окупаційним військам у живій силі й техніці та виснажують противника по всій лінії фронту", – наголосив він.

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку ситуація контрольована. Інтенсивність бойових дій сьогодні знизилася, на цей час російська армія не здійснювала наступальних дій. За минулу добу ворог втратив тут загалом 263 особи в живій силі.

Мапа: Deepstate