Идут жесткие бои на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области – спикер ВСУ

По данным спикера ВСУ Волошина, на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Сейчас наиболее интенсивные и жесткие бои в Донецкой области продолжаются на двух направлениях: Покровском и Кураховском. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о наступательных действиях российской армии в направлении Красногоровки.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Не следует на фоне прикованного внимания к ситуации на севере Харьковской области забывать о ситуации в Донецкой области", – заявил Волошин.

Он отметил, что на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.

"По линии фронта в одних районах противник имеет частичный успех, в других – защитники обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение", – рассказал он.

Спикер отметил, что российская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции украинских защитников, используя артиллерию, танки и беспилотники различных типов. Также, по его данным, враг применяет авиацию для нанесения авиаударов по гражданской инфраструктуре и застройкам.

"Цель вражеской армии неизменна – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Наши защитники ведут активные операции, наносят значительные потери оккупационным войскам в живой силе и технике и истощают противника по всей линии фронта", – подчеркнул он.

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении ситуация контролируемая. Интенсивность боевых действий сегодня снизилась, пока российская армия не осуществляла наступательных действий. За минувшие сутки враг потерял здесь всего 263 человека в живой силе.

Карта: Deepstate