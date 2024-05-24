Прикордонники не виключають наступ Росії на Сумську область: Маємо бути готовими

Андрій Демченко зазначив, що провокації російської армії спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на фронті

Андрій Демченко (Фото: скриншот з відео)

У Державній прикордонній службі не виключають можливості початку російського наступу у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Водночас відомо, що зараз окупанти не мають достатньо сил для цього. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Речник зауважив, що варто бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому із напрямків, включно із Сумами.

"За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області", – наголосив він.

Мапа: Deepstate

Демченко зазначив, що провокації російської армії спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.

Також він акцентував, що наразі не фіксується достатня кількість російських сил для того, щоб досягти певної стратегічної цілі для того, щоб просунутися вглиб території України.

"Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", – підсумував Демченко.

Мапа: Deepstate

13 травня 2024 року президент Зеленський повідомив, що фіксується активність загарбників проти Сумщини та Чернігівщини – диверсійні групи й обстріли, натомість Україна відповідає їм вогнем.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що зараз невеликі групи окупантів зосереджені в районі російського міста Суджа на кордоні із Сумською областю.

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін вважає, що росіяни можуть зважитися на відкриття ще одного напрямку у північних областях України. Найбільша загроза зараз є для Сумської області.

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