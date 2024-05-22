Аеророзвідники Державної прикордонної служби знищують засоби радіоелектронної боротьби російської армії на підступах до Вовчанська. Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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За даними прикордонників, російська армія дедалі активніше почала використовувати обладнання РЕБ для захисту своїх позицій та укриттів від дронів.

Водночас українські військові не менш активно на це реагують, стверджують у ДПСУ.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

22 травня Служба безпеки України повідомила про те, що затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з головним управлінням Генерального штабу Росії у підготовці до захоплення Вовчанська в Харківській області.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

20 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що ЗСУ приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє.

21 травня Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

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