Аэроразведчики Государственной пограничной службы уничтожают средства радиоэлектронной борьбы российской армии на подступах к Волчанску. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

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По данным пограничников, российская армия активнее начала использовать оборудование РЭБ для защиты своих позиций и укрытий от дронов.

В то же время украинские военные не менее активно на это реагируют, утверждают в ГПСУ.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

22 мая Служба безопасности Украины сообщила о том, что задержала мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с главным управлением Генерального штаба России в подготовке к захвату Волчанска в Харьковской области.

По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.

20 мая заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха заявил, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

21 мая Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе в Волчанске.

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