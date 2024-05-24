Пограничники не исключают наступление России на Сумскую область: Должны быть готовы

Андрей Демченко отметил, что провокации российской армии направлены на то, чтобы растянуть украинские силы на фронте

Андрей Демченко (Фото: скриншот с видео)

В Государственной пограничной службе не исключают возможности начала российского наступления в Сумской области, как это произошло в Харьковской области. В то же время известно, что сейчас у оккупантов нет достаточно сил для этого. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Спикер отметил, что следует быть готовыми к развитию любой ситуации на любом из направлений, включая Сумы.

"По примеру того, что россияне сделали в Харьковской области, по направлению населенного пункта Липки, Волчанск, такую же ситуацию россияне могут развернуть в направлении Сумской области", – подчеркнул он.

Карта: Deepstate

Демченко отметил, что провокации российской армии направлены на то, чтобы растянуть украинские силы на фронте. Однако, по его словам, пока россияне не готовят наступление в Сумской области.

Также он акцентировал, что пока не фиксируется достаточного количества российских сил для того, чтобы достичь определенной стратегической цели, чтобы продвинуться вглубь территории Украины.

"Это и по технике, и по личному составу. Конечно, силы врага могут превосходить наши силы. Поэтому, несмотря на то, что у россиян недостаточно своих мощностей, они могут создать такое же, как по направлению Харьковской области, и по Сумской. Мы должны быть готовы к любой ситуации", – подытожил Демченко.

Карта: Deepstate

13 мая 2024 года президент Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумской и Черниговской областей – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что сейчас небольшие группы оккупантов сосредоточены в районе российского города Суджа на границе с Сумской областью.

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин считает, что россияне могут решиться на открытие еще одного направления в северных областях Украины. Наибольшая угроза сейчас для Сумской области.

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