Джерело в ГУР: Ударом по Луганську, скоріш за все, ліквідовано заступника начштабу цілого округу

Про похорони російського підполковника Євгенія Ритченка повідомили 26 квітня – через 13 днів після удару по тимчасово окупованому українському місту

Похорони загарбника Євгенія Ритченка (Фото: ресурс окупантів)

У Росії офіційний ресурс з башкирської Уфи повідомив про похорони загарбника – підполковника Євгенія Ритченка, заступника начальника штабу Центрального військового округу. Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомив, що "з високою долею ймовірності" загарбника ліквідували під час українського удару 13 квітня по тимчасово окупованому Луганську.

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Загарбники стисло повідомляють, що Ритченко "13 квітня цього року загинув під час виконання бойових завдань". Де саме – не уточнюється.

Водночас саме 13 квітня був український удар по тимчасово окупованому Луганську. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що "з високою долею ймовірності" цього загарбника могли ліквідувати саме там.

У день удару Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ повідомило про ураження пункту управління російського угруповання військ "Центр". Наступного дня Повітряні сили зазначили, що удар здійснили ракетами Storm Shadow. Співрозмовник LIGA.net у ГУР підтвердив, що удар був по командному пункту "Центру".

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Уже 26 квітня у спільноті Ленінського району Уфи у забороненій соцмережі "Вконтакте" з'явилося повідомлення про похорон Ритченка.

Підполковник був 37-річним уродженцем Ташкента, закінчив Ставропольський військовий інститут зв'язку ракетних військ за спеціальністю "Мережі зв'язку та системи комутації".

Євгеній Ритченко (Фото: ресурс окупантів)

Як повідомляють загарбники, остання посада Ритченка – заступник начальника штабу Центрального військового округу.

Цей округ об'єднує військові формування, установи та заклади РФ у Сибірському, Уральському та Приволзькому федеральних округах.

Штаб округу розташований у Єкатеринбурзі – це місто на Уралі, відстань від нього до України становить понад 1500 км по прямій.

Судячи з повідомлення окупантів, на прощання з підполковником прийшла й місцева "еліта": голова комітету місцевого "парламенту" з громадської безпеки, порядку та судових питань, військовий комісар двох районів Уфи та заступник голови районної адміністрації.

Посмертно загарбникові виписали російський "орден мужності", а вдові дали прапор країни-агресора "на вічне зберігання". За життя загарбникові також видали медалі "Жукова" та "Суворова". Воював проти України підполковник з травня 2022 року, деталі щодо цього не наводяться.

Судячи з місця похорон, родина окупанта мешкала в Уфі. Аби потрапити на війну проти України з цього міста, Ритченко подолав понад 1200 км.

15 квітня з'явилися супутникові знімки місця ураження загарбників у Луганську.

7 травня в Луганську були вибухи та пожежа на нафтобазі. Згодом з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що знищено щонайменше три ємності для зберігання пального. Окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.

20 травня у передмісті Луганська гриміли вибухи, окупанти заявили про нібито удар ракетами SCALP. Наступного дня з’явився супутниковий знімок місця удару - будівля колишньої академії МВС.

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