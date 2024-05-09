Удар по нафтобазі окупантів у Луганську: Схеми показали супутникові фото наслідків

Окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS

Вогонь (Ілюстративне фото - flickr.com)

Внаслідок вибухів і пожежі на нафтобазі у тимчасово окупованому Луганську ввечері 7 травня знищено щонайменше три ємності для зберігання палива. Це видно на супутникових знімках, оприлюднених проєктом Радіо Свобода Схеми.

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Фотографію з космосу було зроблено у середу, 8 травня, наступного дня після удару.

Фото – Схеми

Фото – Схеми

Фото – Схеми

Про обстріл нафтобази у Луганську 7 травня заявив ватажок терористичної організації ЛНР Леонід Пасічник. Згодом окупанти стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.

Наступного ранку очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що пожежу ще не ліквідовано.

"Продукти перероблення вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ", – написав Лисогор.

Представники Сил безпеки і оборони України не коментували події у тимчасово окупованому Луганську.

13 квітня Сили оборони успішно уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську.

Повітряні сили повідомили, що завдали удару західними далекобійними ракетами Storm Shadow\SCALP. Згодом з'явилися супутникові знімки місця ураження.

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