"Схеми" показали наслідки удару по окупантах в Луганську

Ракета Storm Shadow (Ілюстративне фото: MBDA)

Внаслідок ракетного удару по російському військовому об'єкту в тимчасово окупованому Луганську пошкодження отримала одна будівля. Супутникові знімки наслідків атаки оприлюднив проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня, які оприлюднили "Схеми", видно, що пошкодження отримала щонайменше одна будівля.

Вдень 13 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству "Завод машинобудівний 100" в тимчасово окупованому Луганську. СтратКом Збройних Сил України, а згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердили успішний удар по пункту управління угруповання військ "Центр" противника.

Вдень 13 квітня російські пропагандисти та луганські гауляйтери скаржилися на вибухи у місті – нібито українські сили завдали ракетного удару по машинобудівному заводу.

14 квітня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що об’єкт вразили західними далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP.

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