"Схемы" показали последствия удара по оккупантам в Луганске

Ракета Storm Shadow (Иллюстративное фото: MBDA)

В результате ракетного удара по российскому военному объекту во временно оккупированном Луганске повреждение получило одно здание. Спутниковые снимки последствий атаки обнародовал проект Радио Свобода "Схемы".

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На спутниковых снимках Planet Labs за 14 апреля, которые обнародовали "Схемы", видно, что повреждение получило по меньшей мере одно здание.

Днем 13 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по предприятию "Завод машиностроительный 100" во временно оккупированном Луганске. СтратКом Вооруженных Сил Украины, а позже и командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердили успешный удар по пункту управления группировки войск "Центр" противника.

Днем 13 апреля российские пропагандисты и луганские гауляйтеры жаловались на взрывы в городе – якобы украинские силы нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу.

14 апреля спикер ВС Илья Евлаш заявил, что объект поразили западными дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.

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