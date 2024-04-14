Ураження пункту управління росіян у Луганську. ЗСУ заявили, що били Storm Shadow

Ілля Євлаш заявив, що ударом знищено особовий склад ворога та його військову техніку

Storm Shadow (Фото з сайту виробника)

Українські льотчики 13 квітня уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську західними далекобійними ракетами Storm Shadow\SCALP. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління в Луганській області", – сказав він.

За словами Євлаша, Сили оборони ударом знищили особовий склад ворога та його військову техніку.

Речник Повітряних сил наголосив, що Україні потрібно більше ракет такого типу, оскільки вони "досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати "довгу руку" для вражання ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території нашої країни".

Вдень 13 квітня російські пропагандисти та луганські гауляйтери скаржились на вибухи у місті – нібито українські сили завдали ракетного удару по машинобудівному заводу.

СтратКом ЗСУ, а згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердили успішний удар по пункту управління угрупування військ "Центр" противника.

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