Поражение пункта управления россиян в Луганске. ВСУ заявили, что били Storm Shadow

Илья Евлаш заявил, что ударом уничтожен личный состав врага и его военная техника

Storm Shadow (Фото с сайта производителя)

Украинские летчики 13 апреля поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске западными дальнобойными ракетами Storm Shadow\SCALP. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы знаем, что наши воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области", – сказал он.

По словам Евлаша, Силы обороны ударом уничтожили личный состав неприятеля и его военную технику.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Украине нужно больше ракет такого типа, поскольку они "достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь "длинную руку" для впечатления вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны".

Днем 13 апреля российские пропагандисты и луганские гауляйтеры жаловались на взрывы в городе – якобы украинские силы нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу.

Стратком ВСУ, а впоследствии командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердили успешный удар по пункту управления группировки войск "Центр" противника.

Читайте также: Россияне прицельно уложили по грузовику в Сумской области, водитель погиб – фото