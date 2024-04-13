У ЗСУ підтвердили успішний удар по окупантах у Луганську – відео
Сили оборони 13 квітня успішно уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.
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Зазначається, що уражено пункт управління угрупування військ "Центр" противника.
Російські пропагандистські ресурси та луганські гауляйтери вдень скаржились на вибухи у місті – нібито українські сили завдали ракетного удару по машинобудівному заводу.
Співрозмовники видання Донбас Реалії у Луганську уточнили, що удару було завдано по підприємство "Завод машинобудівний 100". Там, за словами співрозмовника, ремонтувалася військова техніка окупантів та розташовувався особовий склад армії РФ.
- На тимчасово окупованих територіях України регулярно відбуваються вибухи, в результаті яких гинуть або зазнають поранень російські окупанти і місцеві колаборанти.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи та 70 одиниць бронетехніки загарбників.
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