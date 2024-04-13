У ЗСУ підтвердили успішний удар по окупантах у Луганську – відео

Удар по Луганську (Фото - соцмережі)

Сили оборони 13 квітня успішно уразили російський пункт управління у тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

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Зазначається, що уражено пункт управління угрупування військ "Центр" противника.

Російські пропагандистські ресурси та луганські гауляйтери вдень скаржились на вибухи у місті – нібито українські сили завдали ракетного удару по машинобудівному заводу.

Співрозмовники видання Донбас Реалії у Луганську уточнили, що удару було завдано по підприємство "Завод машинобудівний 100". Там, за словами співрозмовника, ремонтувалася військова техніка окупантів та розташовувався особовий склад армії РФ.

На тимчасово окупованих територіях України регулярно відбуваються вибухи, в результаті яких гинуть або зазнають поранень російські окупанти і місцеві колаборанти.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів, знищили 32 артилерійські системи та 70 одиниць бронетехніки загарбників.

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