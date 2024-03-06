ГУР: У Бердянську в машині підірвали організаторку псевдовиборів – відео

Вбиту звали Світлана Самойленко. ГУР стверджує, що після окупації міста вона добровільно пішла на співпрацю з росіянами

Скриншот з відео

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували Світлану Самойленко – організаторку незаконних "президентських виборів" на захоплених територіях Запорізької області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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Розвідники стверджують, що після окупації Бердянська у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом, отримавши місце в "адміністрації" загарбників.

Так званий "військовий комендант" Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін "призначив" Світлану Самойленко на "посаду заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів".

За даними ГУР, чоловік і повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

"У межах підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитися перед московитами: залякувала й тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні", – написала пресслужба української розвідки.

Раніше відео з місця ліквідації публікували проросійські Telegram-канали Бердянська.

Джерела LIGA.net в СБУ у вересні 2023 року поширили відео влучання двох дронів у "виборчий штаб" окупантів, які готувалися до проведення незаконних виборів в області.

в СБУ у вересні 2023 року поширили відео влучання двох дронів у "виборчий штаб" окупантів, які готувалися до проведення незаконних виборів в області. Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням", і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію "Єдина Росія".

У Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами 8 вересня сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

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