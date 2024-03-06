ГУР: В Бердянске в машине подорвали организатора псевдовыборов – видео

Убитую звали Светлана Самойленко. ГУР утверждает, что после оккупации города она добровольно пошла на сотрудничество с россиянами

Скриншот с видео

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали Светлану Самойленко – организатора незаконных "президентских выборов" на захваченных территориях Запорожской области. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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Разведчики утверждают, что после оккупации Бердянска в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом, получив место в "администрации" захватчиков.

Так называемый "военный комендант" Бердянска полковник ВС РФ Артем Бардин "назначил" Светлану Самойленко на "должность заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов".

По данным ГУР, муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

"В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании", – написала пресс-служба украинской разведки.

Ранее видео с места ликвидации публиковали пророссийские Telegram-каналы Бердянска.

Источники LIGA.net в СБУ в сентябре 2023 года распространили видео попадания двух дронов в "избирательный штаб" оккупантов, готовившихся к проведению незаконных выборов в области.

в СБУ в сентябре 2023 года распространили видео попадания двух дронов в "избирательный штаб" оккупантов, готовившихся к проведению незаконных выборов в области. Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию "Единая Россия".

В Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами 8 сентября произошли взрывы на одном из "избирательных участков". К взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

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