В Бердянске на "избирательном участке" произошли взрывы, за ними стоит СБУ – источники
Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами произошли взрывы на одном из "избирательных участков". Ко взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.
По данным источников, минувшей ночью на территории Бердянского муниципального лицея раздались два взрыва. Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов.
"Выборы" должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся.
Источники в СБУ также предоставили LIGA.net аудиоперехват, в котором один из руководителей фейкового МВД РФ в Запорожской области инструктирует подчиненных, "как не попасть в ловушку второго взрыва".
Новость дополняется...
- 27 августа во временно оккупированном Бердянске был пожар на территории предприятия, где россияне хранили свою военную технику: смотрите видео.
- Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.
Читайте также: СБУ: У российских оккупантов будет не сезон выборов, а сезон цветения "бавовны"
Комментарии