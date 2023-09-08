В Бердянске на "избирательном участке" произошли взрывы, за ними стоит СБУ – источники

Во временно оккупированном Бердянске в ночь перед запланированными захватчиками псевдовыборами произошли взрывы на одном из "избирательных участков". Ко взрывам причастна Служба безопасности Украины, сообщили источники LIGA.net в спецслужбе.

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По данным источников, минувшей ночью на территории Бердянского муниципального лицея раздались два взрыва. Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов.

"Выборы" должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся.

Источники в СБУ также предоставили LIGA.net аудиоперехват, в котором один из руководителей фейкового МВД РФ в Запорожской области инструктирует подчиненных, "как не попасть в ловушку второго взрыва".

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27 августа во временно оккупированном Бердянске был пожар на территории предприятия, где россияне хранили свою военную технику: смотрите видео.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

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