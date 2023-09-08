В Бердянську на "виборчій дільниці" стались вибухи, за ними стоїть СБУ – джерела

У тимчасово окупованому Бердянську в ніч перед запланованими загарбниками псевдовиборами сталися вибухи на одній із "виборчих дільниць". До вибухів причетна Служба безпеки України, повідомили джерела LIGA.net у спецслужбі.

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За даними джерел, минулої ночі на території Бердянського муніципального ліцею пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів.

"Вибори" мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася.

Джерела в СБУ також надали LIGA.net аудіоперехоплення, в якому один із керівників фейкового МВС РФ у Запорізькій області інструктує підлеглих, "як не потрапити у пастку другого вибуху".

27 серпня у тимчасово окупованому Бердянську була пожежа на території підприємства, де росіяни зберігали свою військову техніку: дивіться відео.

Омбудсмен Лубинець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням", і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

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