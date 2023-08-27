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В окупованому Бердянську горить завод з військовою технікою росіян – відео, фото видео

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27.08.2023, 16:10
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Сьогодні, 27 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську почалася пожежа на території підприємства, де росіяни зберігали свою військову техніку. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією – на території одного з підприємств.
Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", – написав Федоров.

У місцевих пабліках повідомляють, що у Бердянську у росіян у районі заводу Дормаш горить військова техніка.

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Наталія Медведєва
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війнабердянськІван Федоров
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