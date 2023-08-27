Сегодня, 27 августа, во временно оккупированном Бердянске, начался пожар на территории предприятия, где россияне хранили свою военную технику. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На этот раз сильно горит в оккупированном Бердянске. По предварительной информации – на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне кое-что видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", – написал Федоров.

В местных пабликах сообщают, что в Бердянске у россиян в районе завода Дормаш горит военная техника.

Воины 79 десантно-штурмовой бригады уничтожили российскую систему разминирования УР-77 в Донецкой области.

11 августа 2023 года появилось видео с поражением оккупантов в Урожайном, вероятно, двумя высокоточными авиабомбами JDAM.

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