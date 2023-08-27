UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В оккупированном Бердянске горит завод с военной техникой россиян – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 16:10
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

Сегодня, 27 августа, во временно оккупированном Бердянске, начался пожар на территории предприятия, где россияне хранили свою военную технику. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"На этот раз сильно горит в оккупированном Бердянске. По предварительной информации – на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне кое-что видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", – написал Федоров.

В местных пабликах сообщают, что в Бердянске у россиян в районе завода Дормаш горит военная техника.

Читайте также: HIMARS уничтожил российскую РЛС "Зоопарк": видео удара с беспилотника

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабердянскИван Федоров
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 