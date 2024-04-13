В ВСУ подтвердили успешный удар по оккупантам в Луганске – видео

Удар по Луганску (Фото - соцсети)

Силы обороны 13 апреля успешно поразили российский пункт управления во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

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Отмечается, что поражен пункт управления группировки войск "Центр" противника.

Российские пропагандистские ресурсы и луганские гауляйтеры днем жаловались на взрывы в городе – якобы украинские силы нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу.

Собеседники издания Донбасс Реалии в Луганске уточнили, что удар был нанесен по предприятию "Завод машиностроительный 100". Там, по словам собеседника, ремонтировалась военная техника оккупантов и располагался личный состав армии РФ.

На временно оккупированных территориях Украины регулярно происходят взрывы, в результате которых гибнут или получают ранения российские оккупанты и местные коллаборанты.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1030 российских оккупантов, уничтожили 32 артиллерийские системы и 70 единиц бронетехники захватчиков.

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