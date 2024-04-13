Росіяни намагалися підірвати авто голови Херсонської обладміністрації, СБУ завадила – Малюк

Олександр Прокудін та Василь Малюк (Фото: Конгрес місцевих і регіональних влад)

Російські загарбники намагалися влаштувати замах на життя голови Херсонської обладміністрації Олександра Прокудіна – цьому запобігла Служба безпеки України, повідомив її голова Василь Малюк. Про це він розповів під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті.

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За його словами, 10 квітня у Херсонській області затримали місцевого мешканця, який разом із російськими спецслужбами організовував замах на голову ОВА.

З глибини 12 км загарбники запустили новий зразок свого FPV-дрона, а поплічник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці посадовця, пояснив Малюк

"Все це вдалося задокументувати, він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений своєчасно", — зауважив голова СБУ.

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Він зауважив, що росіяни активно працюють не лише на лінії фронту, але й постійно намагаються агентурно проникнути вглиб України, тому СБУ працює на випередження й не лише затримує зрадників, але й "розкручує весь відповідний ланцюжок".

Малюк подякував голові обладміністрації за сприяння діяльності спецслужби, оскільки за допомогою Прокудіна, який має правоохоронний досвід, вдалося затримати низку зловмисників на Херсонщині.

Прокудін працював в органах МВС з 2000 року, з 2015 служив на керівних посадах.

12 березня ГУР повідомило, що його начальник Кирило Буданов пережив понад 10 спроб серйозних замахів із моменту початку російсько-української війни у 2014 році.

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