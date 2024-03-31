Країна-терорист РФ звинуватила Україну в терактах і закликала видати голову СБУ. Там відповіли

У відомстві зауважили, що саме російський диктатор Путін оголошений у міжнародний розшук

Василь Малюк (Фото: ОП)

Російське Міністерство закордонних справ звинуватило Україну у буцімто причетності до терористичних актів на території країни-агресора та закликало видати їй голову Служби безпеки України Василя Малюка. У пресслужбі СБУ відповіли LIGA.net, що будь-які слова МЗС загарбників є нікчемники.

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МЗС окупантів з посиланням на "російські компетентні органи" стверджує про нібито причетність України до цього.

В один ряд інституція окупантів поставила теракт у концертному залі "Крокус" та ліквідацію російських пропагандистів Дар'ї Дугіної та Владлена Татарського, а також інцидент, у якому було поранено посібника бойовиків Захара Прилепіна. Також до цього орган загарбників приплів удари по незаконному Кримському мосту та рейди повстанців з Російського добровольчого корпусу.

Окупанти стверджують, що передали українській влади вимоги "негайно видати усіх причетних до цих терактів осіб", зокрема голову СБУ Малюка. У який спосіб вони зв'язалися з Україною та будь-які докази загарбники не наводять.

"Намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до Конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС РФ забуває, що саме Путін офіційно оголошений у міжнародний розшук – зокрема, його чекають в Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей", – відповіли на це в СБУ.

Спецслужба зазначила, що особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терористки на тлі річниці звільнення Бучі й звірств, вчинених там окупантами.

Відповідно, будь-які слова МЗС загарбників є нікчемники, повідомили у відомстві.

"РФ насправді може зробити тільки одну заяву, яка вартує уваги: на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі. СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, щоб пришвидшити цей час", – підсумували у спецслужбі.

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22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Попри те що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої — виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

Начальник воєнної розвідки Буданов повідомив, що росіяни заздалегідь знали про підготовку цього теракту - інформація надійшла через розвідуправління угруповання в Сирії.

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