На Львівщині вранці РФ била крилатими ракетами по критичній інфраструктурі, двоє загиблих
Вранці на Львівщині російські загарбники атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про двох загиблих від обстрілу. Про це повідомив голова обладміністрації Максим Козицький.
Під час тривоги, з 05:01 до 06:27, РФ атакувала крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури, який був її ціллю під час ударів 24 та 29 березня, зазначив він.
Унаслідок удару була зруйнована адміністративна будівля, сталася пожежа – її оперативно загасили вогнеборці, написав посадовець.
Станом на 08:20 було відомо про загибель одного чоловіка через російську атаку.
Козицький підсумував, що рятувальники продовжують розбирати завали, під якими ще можуть бути люди.
Також в Міненерго повідомляли, що вночі Росія ще раз атакувала один із газових об'єктів у західному регіоні, а загиблий не був працівником підприємства.
О 19:22 голова ОВА повідомив, що під завалами адмінбудівлі виявили тіло ще одного чоловіка, рятувальники продовжують пошукові роботи.
- Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови.
- У ніч проти 31 березня загарбники атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській. Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.
- Уночі росіяни обстріляли Борову на Харківщині, є загиблий та постраждалий. Вдень у Харкові під час повітряної тривоги було чути вибух, росіяни завдавали ударів.
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