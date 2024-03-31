На Львівщині вранці РФ била крилатими ракетами по критичній інфраструктурі, двоє загиблих

Ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вранці на Львівщині російські загарбники атакували ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про двох загиблих від обстрілу. Про це повідомив голова обладміністрації Максим Козицький.

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Під час тривоги, з 05:01 до 06:27, РФ атакувала крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури, який був її ціллю під час ударів 24 та 29 березня, зазначив він.

Унаслідок удару була зруйнована адміністративна будівля, сталася пожежа – її оперативно загасили вогнеборці, написав посадовець.

Станом на 08:20 було відомо про загибель одного чоловіка через російську атаку.

Козицький підсумував, що рятувальники продовжують розбирати завали, під якими ще можуть бути люди.

Також в Міненерго повідомляли, що вночі Росія ще раз атакувала один із газових об'єктів у західному регіоні, а загиблий не був працівником підприємства.

О 19:22 голова ОВА повідомив, що під завалами адмінбудівлі виявили тіло ще одного чоловіка, рятувальники продовжують пошукові роботи.

Ввечері 30 березня Росія вчергове завдала удару по Харкову, у місті зафіксовано приліт по району житлової забудови.

У ніч проти 31 березня загарбники атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській. Внаслідок падіння уламків російської повітряної цілі зранку у Рівненській області пошкоджено електроопору та акушерський пункт.

Уночі росіяни обстріляли Борову на Харківщині, є загиблий та постраждалий. Вдень у Харкові під час повітряної тривоги було чути вибух, росіяни завдавали ударів.

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