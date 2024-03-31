Во Львовской области РФ била крылатыми ракетами по критической инфраструктуре, есть жертвы

Ракета (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Утром во Львовской области российские захватчики атаковали ракетами объект критической инфраструктуры. В настоящее время известно о двух погибших от обстрела. Об этом сообщил глава обладминистрации Максим Козицкий.

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Во время тревоги, с 05:01 до 06:27, РФ атаковала крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры, который был ее целью во время ударов 24 и 29 марта, отметил он.

В результате удара было разрушено административное здание, начался пожар – его оперативно потушили пожарные, написал чиновник.

По состоянию на 08:20 было известно о гибели одного мужчины из-за российской атаки.

Козицкий подытожил, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут быть люди.

В 19:22 он сообщил, что под завалами админздания обнаружили тело еще одного мужчины, спасатели продолжают поисковые работы.

Вечером 30 марта Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову, в городе зафиксирован прилет по району жилой застройки.

В ночь на 31 марта захватчики атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской. В результате падения обломков российской воздушной цели утром в Ровенской области повреждены электроопора и акушерский пункт.

Ночью россияне обстреляли Боровую в Харьковской области, есть погибший и пострадавший. Днем в Харькове во время воздушной тревоги был слышен взрыв, россияне наносили удары.

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