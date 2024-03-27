Розстріл у "Крокусі". Росія понад місяць знала про підготовку теракту – Буданов

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росіяни заздалегідь знали про підготовку теракту, що відбувся у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" 22 березня. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

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За його словами, РФ знала про планування теракту щонайменше з 15 лютого, ця інформація надійшла через розвідуправління угруповання в Сирії. Буданов зазначив, що Росія також знала, звідки прийдуть бойові групи та через які країни вони переміщалися.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося – є кілька варіантів. Перше ― це, як, у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", – сказав начальник ГУР.

Буданов нагадав, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному концертному залі, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

"З’явились пояснення секретаря Ради національної безпеки і оборони РФ Миколи Патрушева і директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова, який звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", ― заявив Буданов.

На його думку, Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", – резюмував начальник ГУР.

22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Попри те, що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.

У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".

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