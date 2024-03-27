Розстріл у "Крокусі". Росія понад місяць знала про підготовку теракту – Буданов
Росіяни заздалегідь знали про підготовку теракту, що відбувся у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" 22 березня. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.
За його словами, РФ знала про планування теракту щонайменше з 15 лютого, ця інформація надійшла через розвідуправління угруповання в Сирії. Буданов зазначив, що Росія також знала, звідки прийдуть бойові групи та через які країни вони переміщалися.
"Для чого вони допустили, щоб це сталося – є кілька варіантів. Перше ― це, як, у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант ― вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", – сказав начальник ГУР.
Буданов нагадав, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному концертному залі, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".
"З’явились пояснення секретаря Ради національної безпеки і оборони РФ Миколи Патрушева і директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова, який звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", ― заявив Буданов.
На його думку, Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.
"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", – резюмував начальник ГУР.
- 22 березня у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб. Попри те, що відповідальність за це взяла на себе "Ісламська держава", росіяни почали шукати в теракті український слід.
- У ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.
- У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.
- 26 лютого Зеленський у відповідь на звинувачення України в теракті назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".
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