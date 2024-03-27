Расстрел в "Крокусе". Россия более чем за месяц знала о подготовке теракта – Буданов
Россияне заранее знали о подготовке теракта, который произошел в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.
По его словам, РФ знала о планирующемся теракте как минимум с 15 февраля, эта информация поступила через разведуправление группировки в Сирии. Буданов отметил, что Россия знала, откуда придут боевые группы и через какие страны они перемещались.
"Для чего они допустили, чтобы это произошло – есть несколько вариантов. Первое ― это, как, у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас уволить несколько чиновников. Другой вариант ― они действительно недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину", – сказал начальник ГУР.
Буданов напомнил, что в Кремле уже трижды меняли версии случившегося в подмосковном концертном зале, пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".
"Появились объяснения секретаря Совета национальной безопасности и обороны РФ Николая Патрушева и директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", ― заявил Буданов.
По его мнению, Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.
"Есть такое устоявшееся выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более или менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", – резюмировал начальник ГУР.
- 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.
- В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.
- В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.
- 26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".
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