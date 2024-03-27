Расстрел в "Крокусе". Россия более чем за месяц знала о подготовке теракта – Буданов

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россияне заранее знали о подготовке теракта, который произошел в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

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По его словам, РФ знала о планирующемся теракте как минимум с 15 февраля, эта информация поступила через разведуправление группировки в Сирии. Буданов отметил, что Россия знала, откуда придут боевые группы и через какие страны они перемещались.

"Для чего они допустили, чтобы это произошло – есть несколько вариантов. Первое ― это, как, у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас уволить несколько чиновников. Другой вариант ― они действительно недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину", – сказал начальник ГУР.

Буданов напомнил, что в Кремле уже трижды меняли версии случившегося в подмосковном концертном зале, пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".

"Появились объяснения секретаря Совета национальной безопасности и обороны РФ Николая Патрушева и директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", ― заявил Буданов.

По его мнению, Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.

"Есть такое устоявшееся выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более или менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же произошло и здесь", – резюмировал начальник ГУР.

22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

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