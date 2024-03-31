Число убитих росіянами мирних мешканців Бучі не є остаточним, є зниклі безвісти - Нацполіція

Фото: Facebook Андрій Нєбитов

Після звільнення Бучі від російських загарбників, у місті знайшли 422 вбитих мирних мешканців, у районі виявлено 1190 тіл. Ці цифри не є остаточними, також є зниклі безвісти - їх пошук триває. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

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"Буча. Повітря пахне кров’ю. Цей запах зі мною навічно. Катівні. Цілі родини, діти – вбиті, закатовані, спалені. Це неможливо забути. Після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. І ці цифри – не остаточні… Є зниклі безвісти, їх розшук триває", - написав він.

За словами Нєбитова, багатьох з російських злочинців уже знайшли - Нацполіція розпочала понад 116 000 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, 23 000 з них вчинені саме у Київській області.

Наразі зниклими безвісти вважаються 514 жителів Київщини, залишаються невпізнаними 180 тіл українських громадян, зазначив посадовець.

Рівно два роки тому, 31 березня 2022-го, Буча була звільнена від російських загарбників.

5 січня 2023 року в прокуратурі повідомляли, що є докази того, що російські командири знали про факти зґвалтувань на території України чи навіть заохочували їх.

6 квітня повідомлялося, що підполковника РФ і ще трьох окупантів судитимуть за катування мирних мешканців Бучі.

24 листопада СБУ повідомила про підозру російському командиру, який отримав "героя Росії" за розстріл цивільного населення в Бучі.

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