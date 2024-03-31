Число убитых россиянами жителей Бучи не окончательно, есть пропавшие без вести - полиция

Фото: Facebook Андрей Небитов

После освобождения Бучи от российских захватчиков в городе нашли 422 убитых мирных жителя, в районе обнаружено 1190 тел. Эти цифры не являются окончательными, также есть пропавшие без вести - их поиск продолжается. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов.

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"Буча. Воздух пахнет кровью. Этот запах со мной навечно. Пыточные. Целые семьи, дети – убитые, замученные, сожженые. Это невозможно забыть. После деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителей, всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. И эти цифры – не окончательные… Есть пропавшие без вести, их розыск продолжается", - написал он.

По словам Небитова, многих из российских преступников уже нашли – Нацполиция начала более 116 000 уголовных производств по фактам военных преступлений РФ в Украине, 23 000 из них совершены именно в Киевской области.

Пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевщины, остаются неузнанными 180 тел украинских граждан, отметил чиновник.

Ровно два года назад, 31 марта 2022-го, Буча была освобождена от российских захватчиков.

5 января 2023 в прокуратуре сообщали, что есть доказательства того, что российские командиры знали о фактах изнасилований на территории Украины или даже поощряли их.

6 апреля сообщалось, что подполковник РФ и еще трое оккупантов будут судить за пытки мирных жителей Бучи.

24 ноября СБУ сообщила о подозрении российскому командиру, получившему "героя России" за расстрел гражданского населения в Буче.

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