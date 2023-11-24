СБУ розкрила особу окупанта, який отримав звання "героя Росії" за розстріл населення в Бучі

Служба безпеки України повідомила про підозру російському командиру, який отримав "героя Росії" за розстріл цивільного населення в Бучі. Про це написала пресслужба у Telegram.

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Служба безпеки ідентифікувала ще одного командира російської армії, який здійснював воєнні злочини на території України. Встановлено, що цей окупант віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі.

Зловмисником є підполковник Олександр Досягаєв – командир 2 батальйону 104 полку 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних російських військ у складі угруповання військ "Восток".

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Служба зазначила, що після втечі загарбників із Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Досягаєва "орденом мужності" та зіркою "героя Росії".

Встановлено, що на початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу.

Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих "зачистках" та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

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Під час одного з таких каральних заходів за його наказом ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині чотирьох мирних мешканців. Постраждалі ‒ місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто.

Усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Досягаєву про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

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Також зазначається, що наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні. Однак його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників та виконавців злочину.

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