СБУ раскрыла оккупанта, получившего звание "героя России" за расстрел населения в Буче

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому командиру, получившему "героя России" за расстрел гражданского населения в Буче. Об этом написала пресс-служба в Telegram.

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Служба безопасности идентифицировала еще одного командира российской армии, совершавшего военные преступления на территории Украины. Установлено, что этот оккупант отдал приказ расстрелять четырех гражданских жителей Бучи.

Злоумышленником является подполковник Александр Досягаев – командир 2 батальона 104 полка 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных российских войск в составе группировки войск "Восток".

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Служба отметила, что после бегства захватчиков из Киевской области высшее военно-политическое руководство РФ наградило Досягаева "орденом мужества" и звездой "героя России".

Установлено, что в начале марта 2022 года он руководил действиями враждебных десантников, захвативших Бучу.

Подчиненное ему подразделение активно участвовало в так называемых "зачистках" и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

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В ходе одного из таких карательных мероприятий по его приказу вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части четырех мирных жителей. Пострадавшие – местный житель и трое волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто.

Все жертвы погибли на месте от нанесенных множественных огнестрельных ранений.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Досягаеву о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

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Также отмечается, что проверяется информация о возможной гибели Досягаева на войне в Украине. Однако его смерть не является основанием для прекращения расследования и установления всех соучастников и исполнителей преступления.

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