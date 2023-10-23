До ліквідації Дугіної причетна СБУ. Компоненти для бомби сховали у переносці для кота – WP

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Американська газета The Washington Post пише, що до ліквідації російської пропагандистки Дарії Дугіної причетні українські спецслужби, які співпрацювали з Центральним розвідувальним управлінням США. За даними десятків джерел журналістів в українських, американських та західних спецслужбах, для підриву було використано переноску для кішки.

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Видання пише, що до цієї операції українські спецслужби готувалися у співпраці з ЦРУ. На підготовку витратили десятки мільйонів доларів, США надали Україні передові системи спостереження і величезний масив розвідданих.

Зазначається, що метою операції була не Дугіна, а її батько – ідеолог "русского мира", пропагандист Олександр Дугін.

Журналісти пишуть, що компоненти бомби, яка надалі була використана для ліквідації Дугіної, вдалося провезти через кордон, сховавши їх у клітці для кішки в захаращеній машині, у якій перебували мати та її 12-річна донька.

Чиновники анонімно кажуть, що ЦРУ зберігає значну присутність у Києві. Однак "схильність України до смертоносних операцій ускладнила її співпрацю з ЦРУ, викликавши занепокоєння з приводу співучасті агентства і викликавши занепокоєння серед деяких чиновників у Києві та Вашингтоні".

Навіть ті, хто вважає такі місії виправданими у воєнний час, ставлять під сумнів їхню користь, пише WP. На думку деяких неназваних співрозмовників журналістів, спецслужбам краще було б зосередитися на ліквідації росіян, які безпосередньо мають стосунок до війни.

"У нас багато ворогів, яких важливіше нейтралізувати. Люди, які запускають ракети. Люди, які вчинили звірства в Бучі. Вбивство доньки Дугіна — це дуже цинічно", — сказав український високопосадовець з питань безпеки.

Колишній співробітник ЦРУ заявив, що на Заході є ще більше занепокоєння щодо таких спецоперацій України.

"Якщо українські розвідувальні операції стануть ще сміливішими – наприклад, спрямовані проти росіян у третіх країнах, – ви можете собі уявити, як це може викликати розбіжності з партнерами та вступити в серйозну суперечність з ширшими стратегічними цілями України. Серед цих цілей — членство в НАТО та ЄС", — сказав він.

Для підготовки матеріалу журналісти WP поспілкувалися з понад двома десятками нинішніх та колишніх співробітників українських, американських та західних спецслужб, які мають стосунок до спецоперації. Вони говорили на правах анонімності через чутливість теми та з міркувань безпеки.

ДОПОВНЕНО о 15:35. LIGA.net звернулася за коментарем до пресслужби СБУ. Там заявили, що всі деталі резонансних спецоперацій служба зможе обговорити після війни. Крім того, додали у пресслужбі, СБУ не коментує інформацію, отриману ЗМІ від джерел.

"Водночас, як зазначав раніше неодноразово Голова СБУ Василь Малюк, СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, аби вигнати окупантів з української землі та завершити війну нашою Перемогою", — йдеться у повідомленні.

20 серпня в Росії підірвали джип Дугіна, внаслідок чого загинула його дочка, яка також публічно підтримувала війну проти України.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до підриву Дарії Дугіної: "Ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава".

22 серпня, ФСБ оголосила про розкриття вбивства, звинувативши в ньому нібито громадянку України Наталю Вовк, яка нібито працювала на українські спецслужби. Також у РФ розповсюдили фото нібито посвідчення військовослужбовця Нацгвардії України, яке нібито належало Наталії Вовк.

В "Азові" заявили, що ця жінка ніколи не мала і не має жодного стосунку до полку.

Пізніше Подоляк заявив, що Дугіну ліквідував Кремль, зокрема, для створення "пропагандистського символу".

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