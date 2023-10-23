До ліквідації Дугіної причетна СБУ. Компоненти для бомби сховали у переносці для кота – WP
Американська газета The Washington Post пише, що до ліквідації російської пропагандистки Дарії Дугіної причетні українські спецслужби, які співпрацювали з Центральним розвідувальним управлінням США. За даними десятків джерел журналістів в українських, американських та західних спецслужбах, для підриву було використано переноску для кішки.
Видання пише, що до цієї операції українські спецслужби готувалися у співпраці з ЦРУ. На підготовку витратили десятки мільйонів доларів, США надали Україні передові системи спостереження і величезний масив розвідданих.
Зазначається, що метою операції була не Дугіна, а її батько – ідеолог "русского мира", пропагандист Олександр Дугін.
Журналісти пишуть, що компоненти бомби, яка надалі була використана для ліквідації Дугіної, вдалося провезти через кордон, сховавши їх у клітці для кішки в захаращеній машині, у якій перебували мати та її 12-річна донька.
Чиновники анонімно кажуть, що ЦРУ зберігає значну присутність у Києві. Однак "схильність України до смертоносних операцій ускладнила її співпрацю з ЦРУ, викликавши занепокоєння з приводу співучасті агентства і викликавши занепокоєння серед деяких чиновників у Києві та Вашингтоні".
Навіть ті, хто вважає такі місії виправданими у воєнний час, ставлять під сумнів їхню користь, пише WP. На думку деяких неназваних співрозмовників журналістів, спецслужбам краще було б зосередитися на ліквідації росіян, які безпосередньо мають стосунок до війни.
"У нас багато ворогів, яких важливіше нейтралізувати. Люди, які запускають ракети. Люди, які вчинили звірства в Бучі. Вбивство доньки Дугіна — це дуже цинічно", — сказав український високопосадовець з питань безпеки.
Колишній співробітник ЦРУ заявив, що на Заході є ще більше занепокоєння щодо таких спецоперацій України.
"Якщо українські розвідувальні операції стануть ще сміливішими – наприклад, спрямовані проти росіян у третіх країнах, – ви можете собі уявити, як це може викликати розбіжності з партнерами та вступити в серйозну суперечність з ширшими стратегічними цілями України. Серед цих цілей — членство в НАТО та ЄС", — сказав він.
Для підготовки матеріалу журналісти WP поспілкувалися з понад двома десятками нинішніх та колишніх співробітників українських, американських та західних спецслужб, які мають стосунок до спецоперації. Вони говорили на правах анонімності через чутливість теми та з міркувань безпеки.
ДОПОВНЕНО о 15:35. LIGA.net звернулася за коментарем до пресслужби СБУ. Там заявили, що всі деталі резонансних спецоперацій служба зможе обговорити після війни. Крім того, додали у пресслужбі, СБУ не коментує інформацію, отриману ЗМІ від джерел.
"Водночас, як зазначав раніше неодноразово Голова СБУ Василь Малюк, СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, аби вигнати окупантів з української землі та завершити війну нашою Перемогою", — йдеться у повідомленні.
- 20 серпня в Росії підірвали джип Дугіна, внаслідок чого загинула його дочка, яка також публічно підтримувала війну проти України.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до підриву Дарії Дугіної: "Ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава".
- 22 серпня, ФСБ оголосила про розкриття вбивства, звинувативши в ньому нібито громадянку України Наталю Вовк, яка нібито працювала на українські спецслужби. Також у РФ розповсюдили фото нібито посвідчення військовослужбовця Нацгвардії України, яке нібито належало Наталії Вовк.
- В "Азові" заявили, що ця жінка ніколи не мала і не має жодного стосунку до полку.
- Пізніше Подоляк заявив, що Дугіну ліквідував Кремль, зокрема, для створення "пропагандистського символу".
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