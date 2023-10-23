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WP: К ликвидации Дугиной причастна СБУ. Компоненты для бомбы спрятали в переноске для кота

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 15:01
WP: К ликвидации Дугиной причастна СБУ. Компоненты для бомбы спрятали в переноске для кота - Фото
Дарья Дугина (Скриншот)
дополнено

Американская газета The Washington Post пишет, что к ликвидации российской пропагандистки Дарии Дугиной причастны украинские спецслужбы, сотрудничавшие с Центральным разведывательным управлением США. По данным десятков источников журналистов в украинских, американских и западных спецслужбах, для подрыва была использована переноска для кошки.

Издание пишет, что к этой операции украинские спецслужбы готовились в сотрудничестве с ЦРУ. На подготовку потратили десятки миллионов долларов, США предоставили Украине передовые системы наблюдения и огромный массив разведданных.

Отмечается, что целью операции была не Дугина, а ее отец – идеолог "русского мира", пропагандист Александр Дугин.

Журналисты пишут, что компоненты бомбы, которая была в дальнейшем использована для ликвидации Дугиной, удалось провезти через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь.

Чиновники анонимно говорят, что ЦРУ сохраняет присутствие в Киеве. Однако "склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав беспокойство по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне".

Даже те, кто считает такие миссии оправданными в военное время, подвергают сомнению их пользу, пишет WP. По мнению некоторых неназванных собеседников журналистов, спецслужбам лучше было бы сосредоточиться на ликвидации россиян, непосредственно имеющих отношение к войне.

"У нас много врагов, которых важнее нейтрализовать. Люди, которые запускают ракеты. Люди, совершившие зверства в Буче. Убийство дочери Дугина — это очень цинично", — сказал украинский чиновник по безопасности.

Бывший сотрудник ЦРУ заявил, что на Западе еще больше обеспокоены такими спецоперациями Украины.

"Если украинские разведывательные операции станут еще смелее – например, направленные против россиян в третьих странах, – вы можете себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и вступить в серьезное противоречие с более широкими стратегическими целями Украины. Среди этих целей – членство в НАТО и ЕС ", – сказал он.

Для подготовки материала журналисты WP пообщались с более чем двумя десятками нынешних и бывших сотрудников украинских, американских и западных спецслужб, имеющих отношение к спецоперации. Они говорили на правах анонимности из-за чувствительности темы и соображений безопасности.

ДОПОЛНЕНО в 15:35. LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-службе СБУ. Там заявили, что все детали резонансных спецопераций служба сможет обсудить после войны. Кроме того, добавили в пресс-службе, СБУ не комментирует информацию, полученную СМИ от источников.

"В то же время, как отмечал ранее неоднократно Глава СБУ Василий Малюк, СБУ и дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы выгнать оккупантов с украинской земли и завершить войну нашей Победой", — говорится в сообщении.

  • 20 августа в России взорвали джип Дугина, в результате чего погибла его дочь, которая также публично поддерживала войну против Украины.
  • Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарии Дугиной: "Мы не уголовное государство, каковой является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".
  • 22 августа, ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, якобы работавшую на украинские спецслужбы. Также в РФ распространили фото якобы удостоверения военнослужащего Нацгвардии Украины, якобы принадлежавшего Наталии Вовк.
  • В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.
  • Позже Подоляк заявил, что Дугину ликвидировал Кремль, в частности, для создания "пропагандистского символа".
Милана Головань, Юрий Смирнов
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