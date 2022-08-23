На Банковой заявили, что Дарью Дугину убил Кремль, и пояснили, с какой целью

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российскую пропагандистку Дарью Дугину ликвидировал Кремль, в частности, для создания "пропагандистского символа". Об этом он написал в Twitter.

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"Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?

1. Создал пропагандистский символ.

2. Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего.

3. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".

4. Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState.

Cui prodest – ищи, кому выгодно", – написал Подоляк.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Александра Дугина, в результате чего погибла его дочь, также публично поддерживавшая войну против Украины.

Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Вчера, 22 августа, ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.Также в РФ распространили фото якобы удостоверения военнослужащего Нацгвардии Украины, которое якобы принадлежало Наталии Вовк.

В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.

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Вадим Ребрина

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