Страна-террорист РФ обвинила Украину в терактах и призвала выдать главу СБУ. Там ответили

В ведомстве отметили, что именно российский диктатор Путин объявлен в международный розыск.

Василий Малыш (Фото: ОП)

Российское министерство иностранных дел обвинило Украину в якобы причастности к террористическим актам на территории страны-агрессора и призвала выдать ей главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. В пресс-службе СБУ ответили LIGA.net, что любые слова МИД захватчиков являются ничтожными.

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МИД оккупантов со ссылкой на "российские компетентные органы" утверждает о якобы причастности Украины к этому.

В один ряд институт оккупантов поставил теракт в концертном зале "Крокус" и ликвидацию российских пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также инцидент, в котором был ранен пособник боевиков Захар Прилепин. Также к этому орган захватчиков приплел удары по незаконному Крымскому мосту и рейды повстанцев из Российского добровольческого корпуса.

Оккупанты утверждают, что передали украинским властям требования "немедленно выдать всех причастных к этим терактам лиц", в том числе и главу СБУ Малюка. Как они связались с Украиной и какие-либо доказательства захватчики не приводят.

"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к Конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей", – ответили в СБУ.

Спецслужба отметила, что особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, совершенных там оккупантами.

Соответственно, любые слова МИД захватчиков являются ничтожными, сообщили в ведомстве.

"РФ на самом деле может сделать только одно стоящее заявление – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск из украинской земли. СБУ вместе с побратимами из Сил обороны и безопасности делает все возможное, чтобы ускорить это время", – подытожили в спецслужбе.

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22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек. Несмотря на то, что ответственность за это взяло на себя "Исламское государство", россияне начали искать в теракте украинский след.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

26 февраля Зеленский в ответ на обвинения Украины в теракте назвал Путина "больным и циничным существом".

Начальник военной разведки Буданов сообщил, что россияне заранее знали о подготовке этого теракта – информация поступила через разведуправление группировки в Сирии.

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