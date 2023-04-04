Ответственность за ликвидацию Татарского взяла Национальная республиканская армия России

Российская Национальная республиканская армия взяла на себя ответственность за ликвидацию "военкора" Владлена Татарского. Об этом сообщает бывший представитель российской элиты, а сейчас – радикально настроенный оппозиционер Илья Пономарев.

Как написал Пономарев, он получил заявление от представителей Национальной Республиканской Армии, которые заявляют о своей причастности к ликвидации Татарского.

Он привел полный текст этого заявления.

В частности, там говорится, что питерская колонна НРА организовала и осуществила акцию 2 апреля 2023 года "против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника" Максима Фомина, известного как Владлен Татарский.

"Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что акция не была направлена против мирных граждан – "все пострадавшие входят в число активных сторонников войны, оправдывающих военные преступления путинского режима в Украине".

В заявлении представители НРА утверждают, что арестованная в РФ по подозрению в убийстве Татарского Дарья Трепова невиновна.

"Мы просим российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой и другим невинным людям, которые попадают в лапы путинских опричников", – говорится в заявлении.

В августе 2022 года сообщалось, что легион "Свобода России" и Национальная республиканская армия (НРА) подписали декларацию о сотрудничестве и координации действий и планируют создать общий политический центр, который возглавит российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

На днях в интервью LIGA.net Пономарев рассказывал об НРА.

"НРА специализируется на нападениях на представителей российской элиты – на серьезных акциях со взрывчаткой… Когда война закончится, мы расскажем, что делало это подразделение", – сказал Пономарев.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней Дарьей Треповой.

Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

В ГУР сказали, что Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину.

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Наталія Медведєва

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