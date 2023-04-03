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Татарский взорвался на вопросе о том, почему оккупанты не взрывают мосты в Украине – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 22:51
Татарский взорвался на вопросе о том, почему оккупанты не взрывают мосты в Украине – видео - Фото
Максим Фомин (Фото - скриншот видео)

В интернете появилась видеозапись момента взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого был уничтожен пропагандист-коллаборант Максим "Владлен Татарский" Фомин. Взрыв раздался, когда один поклонников "творчества" Татарского задавал ему вопрос о том, почему оккупанты не взрывают мосты на территории Украины.

"Добрый день, Владлен. Меня зовут Андрей. У меня два вопроса. Первый, касающийся мостов: нам долго объясняли, что их невозможно разрушить, потому что "Калибры" их не берут, а авиационные бомбы, соответственно, не можем запустить, потому что ПВО (неразборчиво)... Сейчас появилась неделю назад информация..." – говорит присутствующий в зале россиянин, которому дали возможность задать вопрос Татарскому.

После этих слов, в момент, когда пропагандист укладывал подаренный ему бюст обратно в коробку, раздался взрыв.

  • 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова.
  • Российские силовики задержали Трепову.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия. 
Вадим Ребрина
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взрыв пропаганда коллаборационизм владлен татарский
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