Татарский взорвался на вопросе о том, почему оккупанты не взрывают мосты в Украине – видео

В интернете появилась видеозапись момента взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого был уничтожен пропагандист-коллаборант Максим "Владлен Татарский" Фомин. Взрыв раздался, когда один поклонников "творчества" Татарского задавал ему вопрос о том, почему оккупанты не взрывают мосты на территории Украины.

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"Добрый день, Владлен. Меня зовут Андрей. У меня два вопроса. Первый, касающийся мостов: нам долго объясняли, что их невозможно разрушить, потому что "Калибры" их не берут, а авиационные бомбы, соответственно, не можем запустить, потому что ПВО (неразборчиво)... Сейчас появилась неделю назад информация..." – говорит присутствующий в зале россиянин, которому дали возможность задать вопрос Татарскому.

После этих слов, в момент, когда пропагандист укладывал подаренный ему бюст обратно в коробку, раздался взрыв.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова.

Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

Вадим Ребрина

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