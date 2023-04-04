ГУР: Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину

Жизнь российских пропагандистов, террористов и их пособников будет в большей безопасности в украинской тюрьме, чем на территории России. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсова попросили прокомментировать ликвидацию российского военкора Владлена Татарского.

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину. И, в частности, убил Путин, когда начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность на Путине и на всем его рашистском режиме и за всех более 175 000 уничтоженных рашистов украинской армией, которая освобождает свои территории, и за других уничтоженных предателей – независимо от того погибли ли они в результате досадной случайности, или получили справедливый приговор и справедливость от каких-то внутренних сил сопротивления или государства Украина. Результаты для всех предателей, террористов и их пособников будут одинаковыми", – сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что украинская тюрьма для россиян, которые участвуют в войне против Украины – более безопасное место, чем Россия.

"Если говорить о перспективе для других "татарских" и им подобных, то безусловно в украинской тюрьме для каждого такого пропагандиста значительно безопаснее, чем в российском баре "Патриот". Добро пожаловать в украинскую тюрьму", – сказал представитель ГУР.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" Татарского. "Военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней Дарьей Треповой.

Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

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Наталія Медведєва

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