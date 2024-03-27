Глава ФСБ звинуватив Україну, Британію та США у теракті під Москвою. У Держдепі відповіли

Крокус Сіті Холл (Фото: ЕРА/Maxim Shipenkov)

Глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортников звинуватив Україну, Велику Британію та США у причетності до теракту у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї. Речник Держдепу Меттью Міллер відкинув ці заяви.

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"Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України", – заявив Міллер.

Раніше Бортніков ствердно відповів на запитання пропагандистів, чи причетні до стрілянини у "Крокусі" Київ, Лондон та Вашингтон.

Вчора, 26 березня, Центр нацспротиву повідомив, що після теракту у Підмосков'ї росіяни почали перевіряти завезених громадян Таджикистану на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Маріуполі, тому що бояться "що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхніх співгромадян".

22 березня у Росії почалася стрілянина у підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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