Після теракту у "Крокусі" РФ перевіряє таджиків на окупованих територіях – нацспротив

За даними Центру національного спротиву, на українських окупованих територіях зараз проживає близько 100 000 вихідців з Узбекистану та Таджикистану

"Крокус Сіті Холл" (Фото: Telegram)

Після теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" росіяни розпочали перевірку завезених громадян Таджикистану на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив Центр національного спротиву.

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Росія розпочала перевірку громадян Таджикистану, тому що боїться, "що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина", зазначили в ЦНС. Зокрема, для цього в Маріуполь відправляють додаткові групи Федеральної служби безпеки РФ, які проводять "профілактичні бесіди".

Як стверджують в ЦНС, з початку повномасштабного вторгнення Росія завозить на окуповані території робітників з Центральної Азії, змінюючи демографічний склад населення.

За даними ЦНС, на українських окупованих територіях зараз проживає близько 100 000 вихідців з Узбекистану та Таджикистану.

22 березня в концертному залі під Москвою "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Було вбито щонайменше 139 осіб.

Росія звинуватила в теракті Україну. Міністерство закордонних справ відкинуло ці звинувачення та вважає їх спланованою провокацією Кремля.

23 березня Зеленський заявив, що Путін протягом доби не коментував стрілянину та не спілкувався зі своїми співгромадянами, бо "думав, як притягнути до України".

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