Нацсопротивление: После теракта в "Крокусе" РФ проверяет таджиков на оккупированных землях

По данным Центра нацсопротивления, на украинских оккупированных территориях сейчас проживают около 100 000 выходцев из Узбекистана и Таджикистана

"Крокус Сити Холл" (Фото: Telegram)

После теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" россияне приступили к проверке завезенных граждан Таджикистана на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил Центр национального сопротивления.

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Россия начала проверку граждан Таджикистана, потому что боится, что "этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина", отметили в ЦНС. В частности, для этого в Мариуполь отправляют дополнительные группы Федеральной службы безопасности РФ, которые проводят "профилактические беседы".

Как утверждают в ЦНС, с начала полномасштабного вторжения Россия завозит на оккупированные территории рабочих из Центральной Азии, изменяя демографический состав населения.

По данным ЦНС, на украинских оккупированных территориях сейчас проживают около 100 000 выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

22 марта в концертном зале под Москвой "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Были убиты по меньшей мере 139 человек.

Россия обвинила в теракте Украину. Министерство иностранных дел отвергло эти обвинения и считает их спланированной провокацией Кремля.

23 марта Зеленский заявил, что Путин в течение суток не комментировал стрельбу и не общался со своими согражданами, потому что "думал, как привлечь Украину".

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