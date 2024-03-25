Макрон о "Крокусе": ИГИЛ пыталась устроить аналогичные теракты во Франции

Макрон заявил, что предложил России "расширенное партнерство" в этом вопросе

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране. Его высказывание цитирует BMF TV.

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По его словам, "замешанное подразделение" ИГИЛ пыталось устроить несколько терактов во Франции.

"За последние месяцы именно эта группа совершила несколько покушений на нашей территории", — сказал Макрон.

Он отметил, что предложил России "расширенное сотрудничество" по этому вопросу

"Франция предложила российским службам, как нашим партнерам в регионе, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и элементы, которые могут быть полезны россиянам", — заявил французский лидер.

На вопрос о том, будет ли он говорить об этом с диктатором Владимиром Путиным, политик сказал, что "контакты будут осуществляться на техническом и министерском уровне первоначально".

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за него взяла н а себя ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы собирались бежать в Украину.

Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского диктатора, сказав, что тот сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.

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