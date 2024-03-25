Макрон о "Крокусе": ИГИЛ пыталась устроить аналогичные теракты во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране. Его высказывание цитирует BMF TV.
По его словам, "замешанное подразделение" ИГИЛ пыталось устроить несколько терактов во Франции.
"За последние месяцы именно эта группа совершила несколько покушений на нашей территории", — сказал Макрон.
Он отметил, что предложил России "расширенное сотрудничество" по этому вопросу
"Франция предложила российским службам, как нашим партнерам в регионе, расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом, принимая во внимание информацию, доступную нашим службам, и элементы, которые могут быть полезны россиянам", — заявил французский лидер.
На вопрос о том, будет ли он говорить об этом с диктатором Владимиром Путиным, политик сказал, что "контакты будут осуществляться на техническом и министерском уровне первоначально".
- Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за него взяла н а себя ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы собирались бежать в Украину.
- Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского диктатора, сказав, что тот сутки молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.
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