Макрон про "Крокус": ІДІЛ намагалася влаштувати аналогічні теракти у Франції

Макрон заявив, що запропонував Росії "розширене партнерство" у цьому питанні

Емманюель Макрон (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що терористичне угруповання ІДІЛ, яке взяло на себе відповідальність за масовий розстріл людей у російському Підмосков'ї 22 березня, намагалося влаштувати атаки в його країні. Його висловлювання цитує BMF TV.

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За його словами, "замішаний підрозділ" ІДІЛ намагався влаштувати кілька терактів у Франції.

"За останні місяці саме ця група вчинила кілька замахів на нашій території", – сказав Макрон.

Він зазначив, що запропонував Росії "розширену співпрацю" з цього питання

"Франція запропонувала російським службам, як нашим партнерам у регіоні, розширення співпраці у боротьбі з тероризмом, беручи до уваги інформацію, доступну нашим службам, та елементи, які можуть бути корисні росіянам", – заявив французький лідер.

На запитання про те, чи буде він говорити про це з диктатором Володимиром Путіним, політик сказав, що "контакти здійснюватимуться на технічному та міністерському рівні першочергово".

Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом гурту "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення. Незважаючи на те, що відповідальність за нього взяла на себе ІДІЛ, росіяни почали шукати у теракті український слід. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито збиралися тікати до України.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського диктатора, сказавши, що той день мовчав і вигадував, як прив'язати теракт до України.

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