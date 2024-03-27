Глава ФСБ обвинил Украину, Британию и США в теракте под Москвой. В Госдепе ответили

Крокус Сити Холл (Фото: ЕРА/Maxim Shipenkov)

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников обвинил Украину, Великобританию и США в причастности к теракту в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье. Спикер Госдепа Мэттью Миллер отверг эти заявления.

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"Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины", – заявил Миллер.

Ранее Бортников утвердительно ответил на вопросы пропагандистов, причастны ли к стрельбе в "Крокусе" Киев, Лондон и Вашингтон.

Вчера, 26 марта, Центр нацсопротивления сообщил, что после теракта в Подмосковье россияне начали проверять завезенных граждан Таджикистана на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Мариуполе, потому что боятся "что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их сограждан".

22 марта в России началась стрельба в подмосковном торговом центре Crocus City Hall.

МИД Украины отверг обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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